NASA vermindert aantal bemande vluchten Starliner

WASHINGTON (ANP) - NASA heeft maandag aangekondigd dat het aantal astronautenmissies onder Boeing's Starliner-contract wordt teruggeschroefd. Het programma kampt met technische problemen en loopt achter op SpaceX van Elon Musk. De volgende missie van het ruimtevaartuig naar het internationale ruimtestation ISS zal zonder bemanning vliegen.

Door problemen tijdens de eerste bemande testvlucht van de Boeing Starliner in 2024 moesten de Amerikaanse astronauten Butch Wilmore en Suni Williams ruim negen maanden in het ISS doorbrengen.

Het originele contract van Boeing met NASA, ter waarde van 4,5 miljard dollar, ging over zes bemande missies naar het ISS. Met de wijziging van het contract wordt het aantal vluchten verlaagd naar vier, waarvan zeker de eerstvolgende zonder bemanning zal zijn. Twee extra vluchten zijn optioneel. Door de wijziging daalt de waarde van het contract tot 3,73 miljard dollar.