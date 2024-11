NAVO-baas Rutte vliegt met Nederlands regeringsvliegtuig naar VS

DEN HAAG (ANP) - NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte is met het Nederlandse regeringsvliegtuig naar de Amerikaanse staat Florida gevlogen, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Het toestel landde niet ver van Mar-a-Lago, het landgoed van Donald Trump, die onlangs tot president van de VS werd gekozen. Rutte gaat vermoedelijk bij hem op bezoek, maar dat is niet bevestigd.

De NAVO heeft het regeringsvliegtuig van Nederland gehuurd. Dat doet de alliantie vaker bij lidstaten van het militaire bondgenootschap.

Trump is kritisch op de NAVO. Hij heeft herhaaldelijk uitgehaald naar lidstaten die financieel te weinig zouden bijdragen aan het bondgenootschap en dreigde niet te zullen reageren als een van de leden wordt aangevallen. Daarmee stelde hij de kern van de NAVO ter discussie: een aanval op een, is een aanval op allen. Rutte is er daarom alles aan gelegen om de banden met Trump goed te houden.