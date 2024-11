Spanje legt budgetvliegers miljoenenboetes op om meerkosten

MADRID (ANP) - Spanje heeft vijf luchtvaartmaatschappijen miljoenenboetes opgelegd, omdat ze onrechtmatige kosten in rekening zouden hebben gebracht voor bijvoorbeeld handbagage in de cabine. De hoogste boete was voor de Ierse prijsvechter Ryanair, die 107,8 miljoen euro moet betalen.

De andere bestrafte budgetvliegers zijn Vueling, easyJet, Norwegian en Volotea, die boetes tussen de 1,2 miljoen en 39,3 miljoen euro hebben gekregen. De hoogte van de geldstraffen hangt af van de "illegale" winsten die de bedrijven hebben behaald dankzij de extra kosten, meldt het Spaanse ministerie van Consumentenrechten.

Naast de meerkosten voor handbagage in de cabine, zijn volgens het ministerie ook de toeslagen voor bepaalde reserveringen illegaal. Het gaat dan om extra geld dat de maatschappijen vroegen als iemand een stoel wilde reserveren naast een kind of hulpbehoevende. Daarnaast zouden de vervoerders in de fout zijn gegaan door op Spaanse luchthavens contante betalingen te weigeren. Ryanair moet ook boeten voor meerkosten die reizigers moesten betalen voor het uitprinten van boardingpassen op het vliegveld. Volgens het ministerie waren die disproportioneel hoog.