NAVO-beveiliging Polen lucht in tegen Russische drones

BRUSSEL (ANP) - De NAVO-macht die in Polen een belangrijke draaischijf voor de hulp aan Oekraïne bewaakt, is voor het eerst in actie gekomen. F-35's werden de lucht ingestuurd om een opdoemende "enorme" zwerm Russische drones tegen te houden. Die bleven bij nader inzien toch aan de Oekraïense kant van de grens, zodat de NAVO niet hoefde in te grijpen.

De NAVO bewaakt het vliegveld van het Poolse Rzeszów, niet ver van de Oekraïense grens, sinds vorige maand. Twee Noorse F-35's moesten woensdag haastig aantreden om Russische drones te onderscheppen die in de richting van Polen vlogen, zegt de hoogste commandant van de westerse militaire alliantie in Europa. "Ze konden ze goed in het vizier krijgen en waren klaar om met ze af te rekenen als ze het NAVO-luchtruim waren binnengekomen", aldus generaal Christopher Cavoli.