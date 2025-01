Duitse landbouw vreest omzetverlies van 1 miljard door MKZ

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse landbouwsector vreest nu al een omzetverlies van 1 miljard euro door de recente uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ) in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Dat zegt de Duitse landbouworganisatie DRV. Door die uitbraak hebben het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Mexico al een verbod op de import van rund- en varkensvlees en andere dierlijke producten uit Duitsland ingevoerd.

DRV-voorman Jörg Migende spreekt van een "alarmerend" cijfer en zegt dat er alles aan moet worden gedaan om verdere verspreiding van MKZ te voorkomen. Volgens hem vermijden sommige Europese bedrijven door onzekerheid zelfs de import van goederen uit heel Duitsland en dus niet alleen producten uit het gebied van de uitbraak.

Het is de eerste constatering van MKZ in Duitsland sinds 1988. Het virus veroorzaakt blaren en koorts bij koeien, schapen, varkens en andere evenhoevige dieren en een klein deel van de besmette dieren overlijdt door de ziekte. MKZ kan zich ook via mensen verspreiden.

Migende zegt dat het belangrijk is dat het "vertrouwen in de hoge normen van de Duitse vlees- en zuivelindustrie geen langdurige schade oploopt door de uitbraak", want daar is volgens hem geen aanleiding toe.