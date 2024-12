NAVO-topman Rutte: relatie met Zuid-Korea is ijzersterk

BRUSSEL (ANP/RTR) - NAVO-topman Mark Rutte zegt dat de relatie van de alliantie met Zuid-Korea belangrijk is en "ijzersterk". De uitspraak volgt op de militaire noodtoestand die kort van kracht was in het Aziatische land.

In Zuid-Korea is een politieke crisis uitgebroken en dreigt de afzetting van president Yoon Suk-yeol, die onverwacht de noodtoestand uitriep. "We volgen de gebeurtenissen in Zuid-Korea op de voet en zijn benieuwd hoe de situatie zich verder ontwikkelt", zei de secretaris-generaal tijdens een NAVO-bijeenkomst in Brussel.