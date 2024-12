Chipbedrijven ASMI en Besi bij stijgers in licht hogere AEX

AMSTERDAM (ANP) - ASMI behoorde woensdag tot de stijgers op de Amsterdamse beurs. De chiptoeleverancier liet weten niet verrast te zijn door de nieuwe exportbeperkingen voor chips die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan China. ASMI laat zijn omzetverwachtingen voor het huidige kwartaal en boekjaar dan ook ongewijzigd. Het aandeel won bijna 2 procent. Branchegenoot Besi, die door Bank of America op de kooplijst werd gezet, deed het nog beter en steeg dik 4 procent.

Chipmachinemaker ASML verklaarde een dag eerder al dat de aangescherpte Amerikaanse exportbeperkingen geen directe impact op de resultaten dit jaar hebben en dat de impact voor 2025 binnen de verwachting valt. ASML won 0,2 procent, na een koerswinst van ruim 2 procent op dinsdag.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 892,02 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 869,63 punten. De beurs in Frankfurt steeg 0,4 procent en Londen verloor 0,2 procent.

De beurs in Parijs won 0,3 procent. Het Franse parlement stemt later op de dag over een motie van wantrouwen tegen premier Michel Barnier. Het links-radicale Nieuwe Volksfront en de rechts-radicale Rassemblement National (RN) hebben die ingediend omdat Barnier de begroting voor 2025 zonder stemming door het parlement wil loodsen. Naar verwachting zijn de stemmen van het Nieuwe Volksfront en van Marine Le Pens RN voldoende om de regering ten val te brengen.