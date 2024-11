NCTV: dreigingsinschatting Amsterdam aan bod in brief aan Kamer

DEN HAAG (ANP) - Er komt vrijdag een brief aan de Tweede Kamer, waarin de dreigingsinschatting van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van de voetbalwedstrijd donderdag in Amsterdam tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv en de herdenking van de Kristallnacht op dezelfde avond aan bod komt. Dat meldt een woordvoerder van de NCTV vrijdag.

Burgemeester Halsema zei vrijdag tijdens een persconferentie dat de NCTV was gevraagd om een dreigingsinschatting te maken. Volgens de burgemeester was de inschatting dat er geen concrete dreiging was. Gevraagd naar een reactie hierop laat een woordvoerder van de NCTV weten dat dit terugkomt in een brief aan de Kamer vrijdagmiddag.