TEL AVIV (ANP) - Er zijn nog drie Israëli's in Amsterdam met wie de Israëlische autoriteiten geen contact hebben kunnen krijgen. Dat meldt het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken in een update. Eerder vrijdagochtend zocht het ministerie nog contact met tien landgenoten na het geweld in Amsterdam donderdagavond.

Vijf slachtoffers werden in de nacht van donderdag op vrijdag in het ziekenhuis behandeld. Die hebben volgens de Amsterdamse politie het ziekenhuis weer kunnen verlaten.