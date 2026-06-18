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Nederland vult gaten in Europese verdediging door afzeggingen VS

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 8:48
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BRUSSEL (ANP) - Nederland heeft toegezegd een deel van de gaten in de Europese verdediging te dichten die vallen doordat de Verenigde Staten eerder beloofde hulptroepen hebben ingetrokken. Defensieminister Dilan Yeşilgöz wil niet zeggen of het bijvoorbeeld om vliegtuigen of marineschepen gaat, maar "we zullen alles doen wat van ons gevraagd wordt".
De VS deelden een paar weken geleden mee dat ze minder vliegtuigen en oorlogsschepen achter de hand willen houden voor het geval dat Europa wordt aangevallen door bijvoorbeeld Rusland. De hoogste commandant van de NAVO vroeg Europese NAVO-landen om in te springen.
Nederland is op dat verzoek ingegaan, zegt Yeşilgöz voor een vergadering met NAVO-collega's in Brussel. "Wij als Nederland staan klaar." Maar meer details wil ze niet geven. "Dat is altijd geheim." De VS hebben onder meer voor Europa gereserveerde gevechtsvliegtuigen, Reaper-drones en een vliegdekschip met escorte geschrapt. Nederland zou mogelijk extra vliegtuigen, schepen of drones kunnen vrijmaken.
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