Nederlander 't Hooft wint prijs voor wetenschappelijke doorbraak

LOS ANGELES (ANP) - De Nederlandse natuurkundige Gerard 't Hooft (78) heeft opnieuw een belangrijke wetenschappelijke prijs gekregen. Hij won een speciale Breakthrough Prize in fundamentele natuurkunde, als eerbetoon aan zijn loopbaan. De uitreiking was in de nacht van zaterdag op zondag in Los Angeles. 't Hooft kreeg in 1999 de Nobelprijs voor de Natuurkunde en in 1995 een Spinozapremie, de 'Nederlandse Nobelprijs'.

't Hooft ontvangt 3 miljoen dollar voor de Breakthrough Prize, omgerekend 2,7 miljoen euro. De jury noemt hem "een van de meest vooraanstaande theoretische natuurkundigen in de wereld". Met het standaardmodel verklaarde hij hoe de kleinste deeltjes in het universum, de bouwstenen van de bouwstenen, zich gedragen en hoe ze op elkaar inwerken.