Nederlanders kunnen geen contact krijgen met naasten in Spanje

DEN HAAG (ANP) - "Een aantal" Nederlanders kan momenteel geen contact krijgen met Nederlandse naasten in het door noodweer getroffen gebied in Spanje, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het precieze aantal kan snel wisselen, maar het gaat woensdag einde van de ochtend volgens de woordvoerder om minder dan tien mensen die een hulpverzoek deden omdat ze een naaste niet hadden kunnen bereiken.

In de regio rond de zuidelijke kuststad Valencia vielen tot dusver tientallen doden door het noodweer en overstromingen. Hoeveel Nederlanders in het gebied verblijven, weet Buitenlandse Zaken niet, zo legt de woordvoerder uit. Mensen hoeven zich niet te registreren als ze naar Spanje gaan. Wel meldden zich dus meerdere mensen die een familielid of andere naaste missen via NederlandWereldwijd, een organisatie van het ministerie die hulpverzoeken aanneemt.

Buitenlandse Zaken houdt de situatie in Spanje in de gaten en "staat in contact met de Spaanse autoriteiten", aldus de woordvoerder. Via de vertegenwoordiging van Nederland in Spanje wordt gezocht naar de mensen met wie door naasten geen contact kon worden gelegd. Het evacueren van mensen uit het getroffen gebied is volgens het ministerie aan de lokale autoriteiten.

Het ministerie heeft nog geen hulpverzoeken gekregen van of over mensen die op een vakantiepark in Frankrijk verblijven. Daar is de toegangsbrug tot het park deels ingestort na hevige regenval. Op het park is voldoende water en eten beschikbaar, weet Buitenlandse Zaken. Ook in Frankrijk staat het ministerie in contact met de lokale autoriteiten.