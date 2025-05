Nederlanders vliegen én rijden 100 miljard kilometer per jaar

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders vliegen in een jaar tijd opgeteld ongeveer net zoveel kilometers als ze met de auto rijden. In 2024 ging het in totaal om circa 100 miljard kilometer, becijferde het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Dat is 2,5 miljoen keer de wereld rond. De helft van alle gevlogen kilometers werd door 9 procent van de bevolking afgelegd.

"Vooral mensen in een gunstige financiële situatie maken veel vliegkilometers", concludeert het KiM op basis van eigen onderzoek naar vlieggedrag. Daarbij gaat het zowel om privéreizen als zakelijke trips met het vliegtuig.

De meeste vluchten maken Nederlanders vanuit eigen land, met Schiphol als belangrijkste vliegveld. Ongeveer 13 procent koos in 2024 voor vertrek vanaf een luchthaven in België of Duitsland. Dat percentage was ongeveer gelijk aan eerdere metingen, in 2013 en 2016. "Vooral bewoners van de grensregio's kiezen voor een luchthaven over de grens. De belangrijkste redenen om dat te doen zijn nabijheid en prijs."