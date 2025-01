Negen arrestaties in Turkije om dodelijke brand hotel skiresort

ANKARA (ANP/RTR) - Turkije heeft negen mensen gearresteerd in verband met de brand waarbij 76 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten in een hotel in een skiresort in West-Turkije. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya woensdagochtend. Onder de arrestanten is de eigenaar van het hotel.

Yerlikaya meldde ook dat de lichamen van 45 slachtoffers zijn overgedragen aan hun families. Het forensisch instituut voert nog DNA-tests uit om de resterende lichamen te identificeren.

De brand vond plaats in het Grand Kartal Hotel in het skiresort Kartalkaya in het Bolu-gebergte.