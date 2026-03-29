Toxicoloog over aangebrand worstje: "Vergelijkbaar met roken van heel pakje sigaretten"

Zo'n half aangebrand worstje van de barbecue moet kunnen, denken veel mensen. Maar het advies van een toxicoloog: eet het niet op. Het is kankerverwekkend.

"Over het algemeen geldt: hoe hoger de temperatuur, hoe meer kankerverwekkende stoffen er worden aangemaakt", legt toxicoloog en universitair hoofddocent Nynke Kramer uit aan RTL Nieuws. "Een van de stoffen waar wij, als toxicologen, ons zorgen om maken, zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Afgekort ook wel PAK’s genoemd." Die ontstaan bij de onvolledige verbranding van organisch materiaal, zoals vet. "Door het verhitten van een voedingsmiddel dat vet bevat, ontstaan er heel wat PAK’s die niet goed zijn voor de gezondheid."

En dat is een understatement. Eigenlijk zijn ze gewoon zwaar kankerverwekkend. "Ze zorgen ervoor dat er allemaal mutaties in het lichaam kunnen plaatsvinden. De stoffen die vrijkomen bij aangebrand voedsel zijn in sommige gevallen dezelfde stoffen die aangemaakt worden bij het roken van sigaretten, waarvan we weten dat ze dus kankerverwekkend zijn. Aangebrand vlees op de barbecue bevat echt hele hoge gehaltes PAK’s, die je ook zou zien met roken", aldus Kramer.

"Bij producten met veel vet worden er dus PAK’s aangemaakt, maar ook bij eiwitten ontstaan er kankerverwekkende stoffen. Bij producten met veel zetmeel wordt er veel acrylamide aangemaakt, dat is een bijproduct van de reactie tussen gereduceerde suikers en specifieke aminozuren. Dit zorgt voor dat bruinige, wat mensen vaak lekker vinden. Van acrylamide weten we in ieder geval vanuit dierstudies dat het kankerverwekkend is."

Vergelijkbaar met pakje sigaretten

Het verschilt dus per product: een zwartgeblakerd worstje bevat veel meer kankerverwekkende stoffen dan een aangefikte bloemkool. "Je zou het eten van een verbrand worstje van de barbecue kunnen vergelijken met het roken van een heel pakje sigaretten. Op de barbecue is naast het verhitten, ook de rook een grote boosdoener."

Zelfs een lichtbruin gebakken stuk vlees bevat al schadelijke stoffen, maar wel veel minder dan vlees dat zwart en verband is. "Wij als toxicologen zeggen altijd ‘de dosis maakt het gif’. Dus hoe hoger de blootstelling aan de stof, hoe groter het risico", stelt Kramer.