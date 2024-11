Netanyahu blij met Orbáns uitnodiging, maar zegt niet of hij gaat

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán bedankt voor de voorgenomen uitnodiging om naar Hongarije te komen, maar laat nog in het midden of hij ook van plan is om die reis te maken. Het Internationaal Strafhof (ICC) vaardigde donderdag een arrestatiebevel uit tegen Netanyahu en Hongarije is als lid daarom verplicht om de Israëlische premier aan te houden als hij het land bezoekt.

Hongarije staat "aan de kant van rechtvaardigheid en de waarheid", aldus Netanyahu. "In tegenstelling tot de beschamende zwakte van degenen die de schandalige beslissing tegen Israël steunen." De Israëlische premier zegt dat Orbán "morele helderheid" heeft getoond door uit te spreken dat hij van plan is om Netanyahu ondanks het arrestatiebevel uit te nodigen.

Hongarije is, net als de rest van de Europese Unie, aangesloten bij het ICC. Andere Europese landen hebben nog in het midden gelaten of ze Netanyahu daadwerkelijk zouden arresteren, maar onder meer Nederland heeft gezegd dat het zich zal houden aan het bevel van het strafhof.