Wegenwacht drukker met pechmeldingen door winters weer

DEN HAAG (ANP) - Ook vrijdag heeft de Wegenwacht van de ANWB het drukker dan normaal. Dat meldt een woordvoerder. Op een normale vrijdag zouden er tussen de 3500 en 3800 meldingen binnenkomen, maar de verwachting is nu dat dat aantal deze vrijdag uitkomt op rond de 4500 meldingen. De meeste problemen gaan om accu's die het niet meer doen door het winterse weer.

Het aantal meldingen is hoger door het winterse weer, en door de nasleep van donderdagavond, zegt de woordvoerder. Toen verliep de hulpverlening aan gestrande weggebruikers vooral in het noorden van het land en rondom Alkmaar moeizaam, omdat medewerkers van de pechhulpservice zelf ook last hadden van de weersomstandigheden en daardoor soms stapvoets konden rijden.

Ook vrijdag is het koud en nat, geeft de woordvoerder aan. De wachttijden zijn volgens haar wel onder controle, maar het duurt wel langer voor de pechhulp er is dan normaal, zegt ze. "We vragen begrip van leden die met pech staan."