Netanyahu brengt bezoek aan grensgebied met Syrië

DAMASCUS (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de noordelijke grens met Syrië. Volgens zijn kantoor nam Netanyahu deel aan een bijeenkomst met hooggeplaatste militaire functionarissen en topfunctionarissen op het gebied van veiligheid.

De veiligheidsbijeenkomst vond plaats op een strategische berg binnen de door de VN gepatrouilleerde bufferzone tussen Syrië en de door Israël bezette Golanhoogten.

Bronnen meldden eerder op dinsdag aan persbureau Reuters dat Netanyahu onderweg zou zijn naar Caïro om te praten over een mogelijk staakt-het-vuren in Gaza. Mogelijk zou er in de komende dagen al een akkoord getekend kunnen worden.

Een Egyptische bron heeft het naderende bezoek van Netanyahu aan Caïro tegenover de staatszender Al Qahera News TV tegengesproken.