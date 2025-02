Netanyahu: ik ben al uitgenodigd door 'bondskanselier' Merz

JERUZALEM (ANP/DPA) - De winnaar van de Duitse parlementsverkiezingen, de christendemocraat Friedrich Merz, heeft volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de Israëlische regeringsleider al uitgenodigd voor een bezoek aan Duitsland. Netanyahu heeft naar eigen zeggen zondag een hartelijk gesprek gevoerd met Merz en hem gefeliciteerd. Daarbij zou Merz hebben gezegd dat er een officiële uitnodiging komt.

Volgens Netanyahu is die uitnodiging "een openlijke belediging van het schandalige besluit van het Internationaal Gerechtshof (ICC) om een premier als oorlogsmisdadiger af te schilderen". Netanyahu wordt gezocht door het ICC in Den Haag wegens vermeende oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Duitsland is aangesloten bij het ICC en zou hem in principe moeten aanhouden en uitleveren. Het kantoor van Merz' partij CDU heeft enkel bevestigd dat de twee leiders elkaar hebben gebeld.

Merz wil snel een regeringscoalitie vormen met de sociaaldemocratische SPD die zondag een historische verkiezingsnederlaag leed. Volgens Duitse media lijkt dat gemakkelijker dan het in werkelijkheid is. Merz heeft bijvoorbeeld maatregelen tegen illegale immigratie als noodzakelijke voorwaarde gesteld voor het regeringsbeleid en de SPD zou die niet kunnen accepteren.