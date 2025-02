AfD-leider Alice Weidel mist telefoontje van Elon Musk

BERLIJN (ANP) - De partijleider van de Alternative für Deutschland, Alice Weidel heeft een telefoontje van miljardair Elon Musk gemist. Ze heeft op haar telefoon gezien dat Musk haar belde om haar te feliciteren met de verkiezingswinst van zondag. De AfD behaalde bijna een vijfde van de stemmen en is de tweede partij van Duitsland. Musk is ondernemer en politiek actief en hij heeft herhaaldelijk zijn steun voor de AfD uitgesproken.

Weidel heeft laten weten dat ze maandag terugbelt. "We zijn in gesprek met alle partijen dus ook met de regering van Trump in Washington". Musk is een bondgenoot van Donald Trump. Diens vicepresident JD Vance keerde zich recent in een toespraak fel tegen het "ondemocratische" beleid van Duitse partijen om AfD uit te sluiten van regeringsdeelname.