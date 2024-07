Netanyahu: niet zeker dat Hamasleider Deif is gedood bij aanval

JERUSALEM (ANP/RTR) - Het is onduidelijk of de leider van de militaire tak van Hamas, Mohammed Deif, is omgekomen door de Israëlische aanval zaterdag bij Khan Younis. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd op een persconferentie, nadat hij door het leger was bijgepraat over de aanval die volgens de autoriteiten in Gaza het leven kostte aan negentig Palestijnen.

Eerder meldde het leger dat Deif was getroffen bij de aanval, net als Rafa Salama, Hamas' militaire leider in Khan Younis. Israël ziet de twee als de breinen achter de Hamas-aanval op Israël op 7 oktober. Netanyahu bevestigde dat zij het doelwit waren, maar dat er "geen zekerheid" is dat ze zijn gedood.

Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza trof de aanval het vluchtelingenkamp Al Mawasi. De helft van de mensen die omkwamen zouden vrouwen en kinderen zijn. Ook vielen er driehonderd gewonden.

Netanyahu ging niet in op de berichten over burgerdoden. Hij zei slechts dat hij de aanval had goedgekeurd, nadat hij informatie had gekregen over de situatie ter plaatse. Volgens hem heeft de aanval bijgedragen aan de verdere verzwakking van Hamas.