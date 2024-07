Dodental Israëlische aanval bij Khan Younis verder opgelopen

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Het dodental als gevolg van de Israëlische aanval bij Khan Younis is opgelopen tot negentig, meldt het ministerie van Gezondheid in Gaza. De helft van de slachtoffers zouden vrouwen en kinderen zijn. Ook raakten driehonderd mensen gewond.

Bij de aanval is volgens de autoriteiten een vluchtelingenkamp in Al Mawasi getroffen. Dit gebied in het zuiden van Gaza is door Israël aangemerkt als een humanitaire zone voor vluchtelingen. Na het uitvaardigen van evacuatiebevelen heeft het Israëlische leger Palestijnen meermaals opgeroepen naar Al Mawasi te gaan.

De Israëlische krijgsmacht zegt dat het ging om een aanval op de leider van de militaire tak van Hamas, Mohammed Deif. Volgens Israëlische media is hij waarschijnlijk gedood.