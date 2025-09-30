ECONOMIE
Netanyahu ontkent instemming met Palestijnse staat

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 11:26
anp300925087 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël heeft in de gesprekken met de Verenigde Staten over een vredesplan voor Gaza niet ingestemd met een Palestijnse staat. Dat zegt premier Benjamin Netanyahu in een video op Telegram, waarin hij reageert op het twintigpuntenplan van de Amerikanen. Maandag sprak Netanyahu publiekelijk steun uit voor dat vredesplan. Hij voegde eraan toe de resterende gijzelaars "levend en wel" te zullen terughalen, terwijl het Israëlische leger het gebied blijft overzien.
De Israëlische minister van Financiën, Bezalel Smotrich, noemde het plan in een reactie een voorbeeld van "diplomatiek falen" dat "zal eindigen in tranen". Smotrich voegde eraan toe dat "onze kinderen weer in Gaza zullen moeten vechten".
Hamas heeft vooralsnog niet gereageerd op het voorstel.
