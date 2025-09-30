Militieleider regime-Assad opgepakt in Berlijn

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Een man in het Berlijnse stadsdeel Neukölln is dinsdagochtend gearresteerd voor betrokkenheid bij de misdaden van het regime van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. Hij wordt verdacht van moord, marteling, vrijheidsberoving en misdaden tegen de menselijkheid, meldt de Duitse krant Welt.

Anwar S. zou vanaf 2011 een van Assads milities in de Syrische hoofdstad Aleppo hebben geleid. In die rol zou hij onder meer demonstraties uiteen hebben laten slaan met wapenstokken en metalen buizen. Ook werden stroomstootwapens niet geschuwd. In één geval zou een demonstrant zijn overleden. Mensen die door de militie werden gevangengenomen, werden in sommige gevallen gemarteld door de geheime diensten.

Zaterdag vaardigde de zittende regering in Syrië een arrestatiebevel uit tegen Assad, wat de weg vrijmaakt voor internationale vervolging van de oud-dictator. Sinds de val van zijn regime in 2024 vluchtte Assad met zijn familie naar Rusland, waar hij in ballingschap leeft.