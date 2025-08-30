Nieuw DENK-bestuur krijgt ruime steun van ledenvergadering

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe bestuur van de partij DENK, aangevoerd door voormalig partijleider Tunahan Kuzu, kreeg zaterdag ruime steun op de algemene ledenvergadering van de partij. Het voorgaande bestuur moest plaatsmaken na een ruzie met de huidige partijleider Stephan van Baarle.

Volgens een persbericht van de partij hebben de leden "eervol afscheid" genomen van de vertrekkende bestuursleden. "De partij spreekt haar grote waardering uit voor het aftredende bestuur en dankt hen voor de inzet en toewijding waarmee zij de afgelopen jaren DENK hebben gediend."

Van Baarle en het bestuur hadden een conflict over de kandidatenlijst. Op X kondigde hij aan zich terug te trekken als lijsttrekker, omdat hij zich ondermijnd voelde door het bestuur. Uiteindelijk vertrok het bestuur en kondigde Van Baarle zijn terugkeer aan.