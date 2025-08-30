ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuw DENK-bestuur krijgt ruime steun van ledenvergadering

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 18:03
anp300825120 1
DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe bestuur van de partij DENK, aangevoerd door voormalig partijleider Tunahan Kuzu, kreeg zaterdag ruime steun op de algemene ledenvergadering van de partij. Het voorgaande bestuur moest plaatsmaken na een ruzie met de huidige partijleider Stephan van Baarle.
Volgens een persbericht van de partij hebben de leden "eervol afscheid" genomen van de vertrekkende bestuursleden. "De partij spreekt haar grote waardering uit voor het aftredende bestuur en dankt hen voor de inzet en toewijding waarmee zij de afgelopen jaren DENK hebben gediend."
Van Baarle en het bestuur hadden een conflict over de kandidatenlijst. Op X kondigde hij aan zich terug te trekken als lijsttrekker, omdat hij zich ondermijnd voelde door het bestuur. Uiteindelijk vertrok het bestuur en kondigde Van Baarle zijn terugkeer aan.
Vorig artikel

Piastri 'piekt op juiste moment' en pakt pole in GP Zandvoort

Volgend artikel

5 verborgen gevaren van je dagelijkse deodorant

POPULAIR NIEUWS

anp 472840588

Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-453823329

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

ANP-532343670

Schokkende studie laat zien waar AI-chatbots werkelijk hun informatie vandaan halen

shutterstock_2484279957

Tips: 7 vieze gewoontes in je badkamer die je beter vandaag nog stopt