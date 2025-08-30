ECONOMIE
Piastri 'piekt op juiste moment' en pakt pole in GP Zandvoort

Sport
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 18:00
anp300825119 1
ZANDVOORT (ANP) - Oscar Piastri troefde in de kwalificatierace bij de Dutch Grand Prix zijn teamgenoot Lando Norris af en veroverde poleposition. De Australiër van McLaren was iets meer dan één honderdste van een seconde sneller. "Dat is mijn definitie van pieken op het juiste moment", zei hij na zijn baanrecord op het circuit van Zandvoort. "Heel blij met deze uitkomst, maar uiteraard zijn de punten zondag in de race belangrijker."
Piastri leidt het kampioenschap in de Formule 1 met 9 punten voorsprong op Norris. "We proberen ieder weekend elkaar te verslaan. Ik heb nog wel wat dingetjes waar ik aan moet werken, maar ik ben blij. Ik had gedacht dat het dit weekend wat lastiger zou zijn."
Norris won vorig jaar de race op Zandvoort en startte toen van poleposition. "Ik ben wel een beetje teleurgesteld dat ik de pole niet heb, maar het is niet anders. Het verschil tussen ons is gewoon heel klein. Ik had een goede ronde, maar een beetje tegenwind op het rechte stuk en dat kostte me net die honderdste."
