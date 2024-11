Nieuw onderwijsprotest 'over paar weken' op Malieveld

DEN HAAG (ANP) - Studenten en docenten in het hoger onderwijs willen opnieuw demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het protest is "over een paar weken" op het Malieveld in Den Haag, hebben de organisatoren donderdag aangekondigd. Een exacte datum is nog niet bekend.

De sector zou donderdag in Utrecht demonstreren, maar dit werd afgelast op aandringen van de gemeente. Een pro-Palestijnse groep zou de betoging hebben willen kapen. Ondanks de afgelasting zijn in Utrecht honderden mensen de straat op gegaan. Ook in andere studentensteden wordt betoogd. De organisatoren van het protest in Utrecht gingen naar het gebouw van de Tweede Kamer, om op uitnodiging van tien fracties hun verhaal te doen.