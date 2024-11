Brussel beboet Facebook-moeder Meta voor bijna 800 miljoen euro

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie legt Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, een boete op van 797,7 miljoen euro voor machtsmisbruik met zijn eigen advertentieplatform Marketplace. Volgens Brussel heeft Meta de mededingingsregels geschonden. De boete hing al in de lucht, want persbureaus Reuters en Bloomberg hadden eerder dit jaar al gemeld dat er een boete zou komen voor het Amerikaanse techconcern.

De boete van de Europese Commissie komt nadat zij Meta ervan had beschuldigd zijn macht te misbruiken bij het promoten van Marketplace. Facebook geeft zijn miljarden gebruikers namelijk automatisch toegang tot Marketplace, waar ze met spullen kunnen adverteren of juist zoekertjes kunnen plaatsen. Of ze daar nu op zitten te wachten of niet. Volgens eerdere bevindingen van Brussel kunnen concurrerende advertentiediensten als eBay of Marktplaats daardoor worden weggedrukt.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie zegt ook dat Meta op een oneerlijke manier afdwingt dat het data van concurrenten die adverteren op Facebook en Instagram kan gebruiken om met diezelfde rivalen te concurreren.

135 miljard dollar

De commissie meldt in het persbericht verder dat bij het bepalen van de hoogte van de boete onder meer is gekeken naar de omzet van Facebook Marketplace. Boetes voor overtredingen van de Europese mededingingsregels kunnen oplopen tot 10 procent van de wereldwijde jaaromzet. Meta's jaaromzet bedroeg vorig jaar bijna 135 miljard dollar.

Meta zegt dat er geen Europese mededingingsregels zijn geschonden en dat het bedrijf in beroep gaat tegen de boete. Volgens het Amerikaanse concern is er geen bewijs geleverd dat concurrenten schade hebben geleden of dat consumenten schade hebben ondervonden.