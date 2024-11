Nieuwe Eurocommissaris wil 'open discussie' over pulsvissen

BRUSSEL (ANP) - De beoogde nieuwe Eurocommissaris voor visserij wil "een open discussie" over de tot onvrede van Nederland verboden pulsvisserij en andere vernieuwende vismethodes. "Ik zal niet dogmatisch in benadering zijn", verzekerde aspirant-EU-commissaris Costas Kadis woensdag.

Nederland liep voorop met pulsvissen, dat minder brandstof kost en volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. Platvis wordt daarbij niet met verwoestende kettingen opgeschrikt om in het net te zwemmen, maar met kleine stroomstootjes. Maar Nederland overspeelde zijn hand, wekte weerstand en moest slikken dat de EU de veelbelovende vistechniek in 2018 verbood.

De Cyprioot Kadis werd woensdag gepolst door SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen en BBB'er Sander Smit of hij anders denkt over het verbod. De gepromoveerd bioloog, die in een urenlange hoorzitting het Europees Parlement moest overtuigen dat hij de juiste man is om visserijcommissaris te worden in het nieuwe dagelijks bestuur van de EU, zei niet dat hij van het verbod af wil. Maar hij wil over nieuwe technieken wel een open gesprek voeren. En daarbij zijn vergroening en het verminderen van bijvangst - volgens voorvechters sterke punten van de puls - voor Kadis belangrijk.