Amerikaanse KVK: Nederland moet anders omgaan met VS onder Trump

WASHINGTON (ANP) - Nederland en andere Europese landen moeten op een andere manier met de Verenigde Staten omgaan als Donald Trump weer president is. Dit zegt directeur Marc ter Haar van de Amerikaanse Kamer van Koophandel (AmCham), een belangenbehartiger voor het Amerikaans-Nederlandse bedrijfsleven. Nederland en Europa moeten zich volgens hem veel harder opstellen tegenover Trump dan tegenover bijvoorbeeld de huidige president Joe Biden en de EU moet veel meer een eenheid vormen.

Dat Trump de verkiezingen heeft gewonnen, noemt hij "vervelend". "Maar we moeten ermee om zien te gaan. Amerika heeft gekozen en dat is aan ons om te accepteren." Tegelijk moeten we volgens hem ook waken voor doemscenario's. "We hebben Trump eerder overleefd en dat doen we nu weer." Trump was tussen 2017 en 2021 de president van de VS.

Trump heeft onder meer aangekondigd dat hij als president importtarieven wil invoeren op producten buiten de VS, zoals elektrische auto's en zonnepanelen. Ook heeft hij gedreigd uit de NAVO te stappen. "Hij is een dealmaker en daar kun je mee onderhandelen. Daarvoor moeten we onze stijl aanpassen en anders met Trump omgaan dan zoals we met elkaar omgaan. Hij zal bijvoorbeeld een hogere bijdrage aan de NAVO als breekijzer kunnen gebruiken. Hij kan prijsverhogingen aankondigen van leveringen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Amerika en zeggen: als jullie dat niet willen, dan moeten jullie meer bijdragen aan de NAVO. Dan moeten wij als Europa zeggen: als jij dat wil, dan moet dit gebeuren."