Nieuwe praktijk in kop van Noord-Holland voor patiënten Co-Med

BREEZAND/TILBURG (ANP) - De patiënten van de gesloten Co-Med-huisartsenpraktijk in het Noord-Hollandse Breezand kunnen binnentekort terecht bij een nieuwe praktijk in het dorp. Volgens zorgverzekeraar CZ, dat de afhandeling van Co-Med coördineert, hebben zij waarschijnlijk nog deze zomer weer een vaste huisarts.

Breezand is de derde plek waar een structurele oplossing is gevonden voor de Co-Med-patiënten. Eerder lukte dat in Den Haag en Breda.

Co-Med had eerder ook een praktijk in Anna Paulowna in het noorden van Noord-Holland. Die was gesloten om personeelsgebrek, waarna de patiënten naar Breezand moesten. Volgens CZ wordt nog gewerkt aan een nieuwe huisartsenpraktijk in Anna Paulowna.

Co-Med werd begin deze maand failliet verklaard. Het bedrijf had dat zelf aangevraagd, omdat de zorgverzekeraars de overeenkomsten hadden gestopt. Daardoor kreeg de commerciële keten geen geld meer binnen. Eerder hadden enkele werknemers al gevraagd om de keten failliet te verklaren, omdat zij op hun salaris wachten. Co-Med lag onder vuur omdat de huisartsen niet goed bereikbaar zouden zijn geweest. Volgens critici probeerde Co-Med vooral zoveel mogelijk geld te verdienen.