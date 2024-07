Van de Zandschulp overtuigend naar tweede ronde in Gstaad

GSTAAD (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zich overtuigend verzekerd van een plek in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Gstaad. De nummer 87 van de wereld versloeg de Zwitser Dominic Stricker, die in eigen land met een wildcard was toegelaten, met 6-3 6-3.

Van de Zandschulp (28) benutte na een uur en 22 minuten zijn eerste wedstrijdpunt met een forehandwinner. Hij stond tegen de mondiale nummer 175, die onlangs terugkeerde na blessureleed, geen enkele keer zijn servicegame af en plaatste drie breaks.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Argentijn Tomás Martín Etcheverry, die als vierde geplaatst is.

Vorige week bereikte Van de Zandschulp nog de finale van het challengertoernooi in het Duitse Braunschweig. De Veenendaler doet later deze maand niet mee aan de Olympische Spelen, maar verkiest een aantal kleinere graveltoernooien boven deelname in Parijs.