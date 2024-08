Noord-Korea hervat in december internationaal toerisme

PYONGYANG (ANP/RTR) - Noord-Korea is van plan om vanaf december het internationale toerisme naar de noordoostelijke stad Samjiyon, en waarschijnlijk ook naar de rest van het land, officieel te hervatten. Dit zeggen verschillende reisorganisaties die reizen naar het geïsoleerde Aziatische land aanbieden.

"We hebben van onze lokale partner de bevestiging gekregen dat het toerisme naar Samjiyon en waarschijnlijk de rest van het land officieel zal worden hervat in december 2024", laat Koryo Tours, een onafhankelijke westerse reisorganisatie gevestigd in Beijing, weten op haar website. Koryo Tours zegt "enthousiast" te zijn over "de heropening van het Noord-Koreaanse toerisme". Een andere touroperator, KTG Tours, vermeldt ook dat reizigers vanaf aankomende winter weer naar Samjiyon kunnen reizen.

In februari vloog wel al een groep van bijna honderd Russische toeristen naar het land voor een vierdaagse reis vanuit Vladivostok naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang en naar het skiresort Masikryong, 125 kilometer ten oosten van de hoofdstad. Dit was voor het eerst dat er weer toeristen in het land waren, sinds Noord-Korea begin 2020 coronamaatregelen afkondigde.