Shell verhoogt olieproductie met waterinjectie in Golf van Mexico

HOUSTON (ANP) - Energieconcern Shell gaat extra olie naar boven halen bij een veld in de Amerikaanse Golf van Mexico met waterinjectie. Dit is een manier van oliewinning waarbij het geïnjecteerde water de verplaatste olie fysiek naar nabijgelegen productiebronnen drijft en tegelijkertijd de druk in het reservoir herstelt. Het olie- en gasconcern maakte de definitieve investeringsbeslissing woensdag bekend.

Shell ziet veel voordelen in deze relatief nieuwe methode van oliewinning. "Deze investering zal extra winstgevende, koolstofarmere vaten opleveren", zegt het bedrijf. De productiecapaciteit van het zogeheten Vito-veld zal hiermee "aanzienlijk" toenemen.