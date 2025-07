NS verwacht 590.000 treinpassagiers die naar Sail komen

UTRECHT (ANP) - In de periode van Sail, van 20 tot en met 24 augustus, verwacht de NS veel extra treinreizigers die naar het nautische spektakel komen. De vervoerder rekent op in totaal 590.000 Sailbezoekers in de treinen naar Amsterdam Centraal, wat neerkomt op gemiddeld 118.000 per dag.

Op de stations is extra personeel om de toestroom van mensen in goede banen te leiden. Waar mogelijk rijden er extra en langere treinen naar de hoofdstad. Dat kan ten koste gaan van de dienstregeling op andere plaatsen in het land, dus check vooraf de reisplanner, is het advies van NS.