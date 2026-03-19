NSC haalt in geen van vijf gemeenten een raadszetel

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 3:18
DEN HAAG (ANP) - NSC haalt in geen van de vijf gemeenten waar die partij meedeed een raadszetel. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen die de ANP Verkiezingsdienst heeft gemeld. In Amersfoort, Apeldoorn, Den Haag, Eindhoven en Zoetermeer stond NSC op het stembiljet.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 kwam NSC onder leiding van oprichter Pieter Omtzigt met 20 zetels in de Tweede Kamer, om er twee jaar later weer volledig te verdwijnen. Inmiddels heeft de partij ook geen politiek leider meer. In Enschede, waar Omtzigt vandaan komt, stond NSC niet op het stembiljet.
In elk van de vijf gemeenten haalde NSC hooguit enkele honderden stemmen. Het aantal NSC-stemmers was het hoogste in Den Haag met 649 stemmen.
