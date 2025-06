NSC-Kamerlid Boomsma wil lijsttrekker worden

DEN HAAG (ANP) - NSC-Kamerlid Diederik Boomsma stelt zich kandidaat als lijsttrekker van zijn partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in oktober. Dat meldt hij op X. "Ik kies voor een sociaal-conservatieve koers: herstel van gezag, respect voor onze cultuur, minder migratie, een dienstbare overheid en een zorgzame, weerbare samenleving."

In een interview in De Telegraaf zegt Boomsma dat hij een middenweg wil zoeken tussen bureaucratie en populisme. "Het verdragenstelsel is pervers. Rechters hebben de regels steeds verder uitgerekt, waardoor ze op de stoel van politici zijn gaan zitten." Eerder was Boomsma raadslid namens het CDA in Amsterdam.

NSC plaatste woensdag een openbare vacature voor een landelijke lijsttrekker op zijn website. De partij zoekt een "charismatische en inspirerende leider die vertrouwen uitstraalt".