Oekraïne en Rusland melden aanvallen over en weer

KYIV (ANP) - De Oekraïense autoriteiten melden Russische raketaanvallen op de hoofdstad Kyiv in de nacht van zondag op maandag. "De vijand valt aan met ballistische raketten", schreef Tymur Tkachenko, hoofd van het militaire bestuur van de Oekraïense hoofdstad, op Telegram.

Burgemeester Vitali Klitsjko liet weten dat de luchtverdediging in actie is gekomen en dat er een woongebouw getroffen is. "Er zitten mensen vast op de zevende tot en met de negende verdieping", aldus Klitsjko op Telegram. Over slachtoffers is nog niets bekend. Een journalist van het AFP zegt "meer dan tien explosies" te hebben gehoord toen het luchtalarm afging.

De burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, meldt dat een aantal drones is neergehaald die onderweg waren naar de Russische hoofdstad. Ook op andere plekken in Rusland wordt melding gemaakt van onderschepte drones. En de stad Sebastopol, op het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim, zit zonder stroom als gevolg van een Oekraïense aanval op de energie-infrastructuur, zo heeft de lokale gouverneur bekendgemaakt.