ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wilders: stuur al die Marokkanen terug naar de woestijn.

Politiek
door Ans Vink
zondag, 05 juli 2026 om 7:10
bijgewerkt om zondag, 05 juli 2026 om 7:16
ANP-562831358
Geert Wilders heeft opnieuw ophef veroorzaakt met harde opmerkingen over Marokkaanse voetbalfans. In reactie op beelden van feestvierende supporters suggereerde de PVV-leider dat “al die Marokkanen terug naar de woestijn” zouden moeten. De meeste feestvierders zijn Nederlanders, maar dat maakt extreem-rechts niet zoveel uit.
De uitlating past in een langer patroon van scherpe uitspraken van Wilders over Marokkanen en migratie, waarvoor hij in het verleden al is veroordeeld wegens groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Politici, maatschappelijke organisaties en Marokkaanse Nederlanders reageren verontwaardigd en waarschuwen voor verdere polarisatie, terwijl aanhangers van Wilders zijn opmerkingen verdedigen als gebruikmaken van de vrijheid van meningsuiting.

Lees ook

Wat verdient een scheidsrechter op het WK?Wat verdient een scheidsrechter op het WK?
Ondernemer op rand van faillissement door TikTokkende dochter in Marokko: 'Absurde kosten'Ondernemer op rand van faillissement door TikTokkende dochter in Marokko: 'Absurde kosten'
loading

POPULAIR NIEUWS

174099711 m

Nieuwe kijk op slaap: waarom acht uur per nacht niet voor iedereen werkt

cala-brandinchi

Betalen voor het paradijs: op deze Italiaanse droomstranden kost een duik nu tot 7 euro

250947412_m

Plasklachten bij mannen: wanneer naar de huisarts?

ANP-200805545

Zomervakantie te duur en te heet: helft blijft thuis

shutterstock_632172008 (1)

Het staat nu vast: van te veel zitten krijg je (eerder) kanker

191445905_m

80-plussers sterven bij bosjes in de hittegolf – en Nederland kijkt weg

Loading