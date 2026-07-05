Wilders: stuur al die Marokkanen terug naar de woestijn.

Politie na overwinning Marokko bekogeld met glaswerk, vuurwerk (cobras) en uitgescholden in verschillende wijken en steden in Nederland. Stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn. En maak weer Nederland weer Nederland! 🇳🇱 #NederlandWeerVanOns telegraaf.nl/binnenland/liv…

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