Wilders: stuur al die Marokkanen terug naar de woestijn.

Geert Wilders
heeft opnieuw ophef veroorzaakt met harde opmerkingen over Marokkaanse voetbalfans. In reactie op beelden van feestvierende supporters suggereerde de PVV-leider dat “al die Marokkanen terug naar de woestijn” zouden moeten. De meeste feestvierders zijn Nederlanders, maar dat maakt extreem-rechts niet zoveel uit.
De uitlating past in een langer patroon van scherpe uitspraken van Wilders
over Marokkanen en migratie, waarvoor hij in het verleden al is veroordeeld wegens groepsbelediging
en het aanzetten tot discriminatie. Politici, maatschappelijke organisaties en Marokkaanse Nederlanders reageren verontwaardigd en waarschuwen voor verdere polarisatie, terwijl aanhangers van Wilders zijn opmerkingen verdedigen als gebruikmaken van de vrijheid van meningsuiting.