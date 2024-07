Oekraïne neemt schip in beslag om graanexport vanuit de Krim

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne heeft een buitenlands vrachtschip in beslag genomen en de kapitein vastgezet. Het vaartuig exporteerde illegaal graan vanuit het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim, meldt de Oekraïense veiligheidsdienst (SBOe).

De inbeslagname vond plaats op de Zwarte Zee bij de Oekraïense regio Odesa, ten noordoosten van de Krim. Het schip, dat onder de vlag van een Centraal-Afrikaans land vaart, zou recent zijn aangemeerd in Sebastopol, een havenstad op de Krim, om daar "geplunderde" landbouwproducten op te halen. Kyiv beschuldigt Moskou ervan Oekraïens graan te stelen en te vernietigen. Rusland heeft in het eerste jaar van de invasie landbouwgrond in het zuiden van Oekraïne bezet.

De kapitein en de twaalf bemanningsleden worden ervan beschuldigd Rusland te hebben geholpen bij de export van tonnen Oekraïens graan voor de verkoop aan het Midden-Oosten. De kapitein kan tot vijf jaar celstraf krijgen voor het overtreden van reisbeperkingen in de door Rusland bezette gebieden van Oekraïne, meldt de SBOe.