EV's hebben vaker panne dan benzineauto's. Hoe kan dat?

Elektrische auto’s (EV's) kampen met relatief veel technische problemen, zo blijkt uit onderzoek van J.D. Power. In de top tien van automodellen die de eigenaar hoofdpijn bezorgen, staan verrassenderwijs vooral stekkerauto's.

Een belangrijk voordeel van een elektrische aandrijflijn is de verminderde kans op technische mankementen. Je hoeft je geen zorgen te maken over een lekkende koppakking, een gebroken distributieriem of een versleten koppeling. Je zou daarom denken dat elektrische auto's minder onderhoud nodig hebben. Maar niets is minder waar.

Uit de recente studie van J.D. Power , een gerenommeerd bedrijf dat al jarenlang grootschalig onderzoek doet naar de betrouwbaarheid en kwaliteit van auto’s, volgen heel andere conclusies. Hun nieuwste 'Initial Quality Study' levert interessante inzichten op, schrijft Autoblog.nl

Meer problemen bij EV's

Zo blijkt dat elektrische voertuigen (EV’s) meer problemen hebben dan auto's met een verbrandingsmotor. Benzine- en dieselauto's hebben gemiddeld 180 problemen per 100 voertuigen, terwijl dit aantal bij EV's op 266 ligt. Hoewel dit niet altijd ernstige problemen zijn, is het verschil flink te noemen.

Merken

Tesla, Rivian en Polestar, drie merken die uitsluitend elektrische auto's produceren, staan onderaan in het onderzoek. Tesla en Rivian hebben beide een score van 266 problemen per 100 auto's, en Polestar scoort zelfs 316. Alleen benzinemerk Dodge zit hier nog tussen met ook een overmatige hoeveelheid problemen.

Opmerkelijk genoeg is het merk met de minste panne een submerk van Dodge, namelijk Ram. Daarnaast kwamen Chevrolet, Hyundai en Kia goed uit de test. Onder de premiummerken scoorde Porsche het beste.

Nieuwe technologie

J.D. Power constateerde verder dat juist de nieuwe technologische snufjes veel problemen en frustraties veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn veiligheidssystemen die vals alarm geven en problemen met de verbinding van Android Auto of Apple CarPlay.

Hoewel de mechanische complexiteit bij EV's afneemt, worden auto's op andere vlakken juist complexer. En dat leidt weer tot de regel: hoe meer technologie, hoe groter de kans op problemen.