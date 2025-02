Oekraïne ontkent dat in München gesprek met Rusland gepland is

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne ontkent dat op de grote veiligheidsconferentie in München een gesprek met Rusland gepland staat. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat er vrijdag een ontmoeting "op hoog niveau" met vertegenwoordigers van de VS, Rusland en Oekraïne op de agenda staat.

"Rusland is er samen met onze mensen. Oekraïne is ook uitgenodigd", zei Trump. Wie er precies zouden komen, was volgens de president nog niet duidelijk, "maar mensen op hoog niveau uit Rusland, Oekraïne en uit de Verenigde Staten".

"Er worden geen gesprekken met Russen in München verwacht", zei Dmytro Lytvyn, adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. "Op dit moment ligt er niets op tafel." Volgens de adviseur moeten Oekraïne en zijn Europese bondgenoten eerst een gezamenlijk standpunt innemen. Daar zou nu nog geen sprake van zijn.

Trump probeert vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne af te dwingen, en heeft daar ook al over gesproken met Moskou. Oekraïense en Europese politici hebben gewaarschuwd dat zij niet gepasseerd willen worden.