ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NAM legt gasboring onder Ameland per direct stil

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
maandag, 11 augustus 2025 om 12:59
bijgewerkt om maandag, 11 augustus 2025 om 13:23
ANP-508832448
De NAM heeft de gaswinning onder het oosten van Ameland per direct stilgelegd, meldt de Leeuwarder Courant. De maatregel is genomen na een inspectiebrief van Staatstoezicht op de Mijnen. De gaswinner en het controleorgaan twisten over de grenzen van bodemdaling.
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ontving vorige week een inspectiebrief van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over bodemdaling als effect van gaswinning onder Ameland. Volgens het SodM was de bodemdaling in 2023 al boven de norm uitgekomen. De bodem op dat deel van het eiland was toen al met ruim 42 centimeter gedaald, terwijl dit maximaal 40 centimeter mag zijn.
"Het gaat over het wel of niet naleven van de normen voor bodemdaling die zijn vastgelegd in het winningsplan", zegt Maarten Veldhuizen, woordvoerder bij de NAM. "Zijn die grenzen wel of niet overschreden? Wij vinden van niet, SodM denkt van wel. Daarover verschillen we van inzicht. We hebben daarom vorige week besloten om het veld Ameland Oost voorlopig te sluiten. Uit voorzorg. We gaan nu het gesprek aan wie wel of niet gelijk heeft."
Bron: Leeuwarder Courant

Lees ook

Politie onderzoekt twee zedenfeiten met jonge kinderen op AmelandPolitie onderzoekt twee zedenfeiten met jonge kinderen op Ameland
Voorlopig geen toestemming voor gasboring Waddenzee bij TernaardVoorlopig geen toestemming voor gasboring Waddenzee bij Ternaard
Taakstraffen voor belagen cameraploeg PowNed op AmelandTaakstraffen voor belagen cameraploeg PowNed op Ameland
Duitse milieuclubs in actie tegen vergunning gasboringen NoordzeeDuitse milieuclubs in actie tegen vergunning gasboringen Noordzee
Vorig artikel

Indiase oproep tot boycot van producten uit VS na tarieven Trump

Volgend artikel

Neergeschoten Colombiaanse presidentskandidaat overleden

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

b3d20bb0-ca8c-11e2-8b40-512ea63cc0b1_web_scale_0

Zijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschap

ANP-510033763 (1)

Er is meer turbulentie tijdens het vliegen: deze vliegroutes zijn het ergst

48298743

Dit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaar

ANP-524300797

Video: Servische minister krijgt live op tv een beroerte

anp110825058 1

Yesilgoz eindelijk door het stof: 'Douwe Bob heeft gelijk'