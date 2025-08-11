NAM legt gasboring onder Ameland per direct stil

De NAM heeft de gaswinning onder het oosten van Ameland per direct stilgelegd, meldt de Leeuwarder Courant. De maatregel is genomen na een inspectiebrief van Staatstoezicht op de Mijnen. De gaswinner en het controleorgaan twisten over de grenzen van bodemdaling.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ontving vorige week een inspectiebrief van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over bodemdaling als effect van gaswinning onder Ameland. Volgens het SodM was de bodemdaling in 2023 al boven de norm uitgekomen. De bodem op dat deel van het eiland was toen al met ruim 42 centimeter gedaald, terwijl dit maximaal 40 centimeter mag zijn.

"Het gaat over het wel of niet naleven van de normen voor bodemdaling die zijn vastgelegd in het winningsplan", zegt Maarten Veldhuizen, woordvoerder bij de NAM. "Zijn die grenzen wel of niet overschreden? Wij vinden van niet, SodM denkt van wel. Daarover verschillen we van inzicht. We hebben daarom vorige week besloten om het veld Ameland Oost voorlopig te sluiten. Uit voorzorg. We gaan nu het gesprek aan wie wel of niet gelijk heeft."