OM eist 30 jaar cel en tbs tegen 'Erasmusschutter' Fouad L.

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Rotterdam dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 33-jarige Fouad L., bekend als de Erasmusschutter. Volgens het OM is geneeskundestudent L. schuldig aan drievoudige moord.

L. schoot op 28 september 2023 in de Rotterdamse wijk Delfshaven zijn buurmeisje Romy (14) en haar moeder Marlous (39) dood. Kort daarna schoot hij in een collegezaal van het Erasmus MC docent en huisarts Jurgen Damen (43) dood. De moorden gingen gepaard met brandstichtingen in zijn eigen huis aan het Herman Dullaertplein en in het Erasmus MC.