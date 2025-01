Asteroïde ter grootte van een voetbalveld mogelijk op ramkoers met Aarde

Wetenschappers volgen een asteroïde die mogelijk over iets meer dan zeven jaar de aarde kan treffen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA meldt dat het object, genaamd 2024 YR4, een kans van 1 op 83 heeft om in te slaan.

De asteroïde is ongeveer 100 bij 40 meter groot, en daarmee vergelijkbaar met een voetbalveld. Momenteel bevindt het ruimtegesteente zich op ongeveer 43 miljoen kilometer van de aarde en beweegt het zich verder van onze planeet af. Toch zullen onze wegen elkaar opnieuw kruisen op 22 december 2032. De meeste berekeningen wijzen op een 'near miss', waarbij het object op enkele duizenden kilometers langs de aarde scheert.

Volgende week komt de Space Mission Planning Advisory Group, onder leiding van ESA, bijeen in Wenen om de nieuwste gegevens over de asteroïde te bespreken. Mocht het risico op impact daadwerkelijk blijven bestaan, dan zal de groep officiële aanbevelingen doen aan de Verenigde Naties. In dat geval wordt ook gekeken naar mogelijke ruimtemissies om de asteroïde van koers te veranderen.

'Niet te vroeg in paniek raken'

Dr. Simeon Barber, ruimtewetenschapper aan de Open University in het Engelse Milton Keynes, stelt dat er geen reden is voor directe paniek. “We moeten ons niet overdreven veel zorgen maken – althans, op dit moment nog niet”, zegt hij tegen Sky News.

Volgens Barber schatten vroege detectiesystemen het risico van een inslag vaak te hoog in. “In deze beginfase kunnen we de baan van de asteroïde nog niet heel nauwkeurig bepalen. Daarom moet de kans op een impact rekening houden met die onzekerheid”, legt hij uit.

Balans vinden

Naarmate technologieën om objecten in de buurt van de aarde te volgen verbeteren, zullen waarschuwingen zoals deze waarschijnlijk vaker voorkomen. “Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen het serieus nemen van de dreiging en niet overdreven reageren in deze vroege fase, waarin de exacte baan nog niet duidelijk is”, aldus Barber.

Ruimtevaartorganisaties hebben al ervaring met het afbuigen van asteroïden. In 2022 slaagde NASA erin de baan van de 160 meter brede asteroïde Dimorphos te veranderen door er een ruimtesonde op te laten inslaan. “We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om onze planeet te beschermen. Het is tenslotte de enige die we hebben”, zei NASA-topman Bill Nelson destijds.

Impact vergelijkbaar met Siberische explosie in 1908

Asteroïden van dit formaat treffen de aarde gemiddeld eens in de paar duizend jaar. De laatste keer dat een object van vergelijkbare grootte insloeg, was in 1908. Toen explodeerde een ruimterots met een geschatte doorsnee van 60 meter boven een afgelegen gebied in Siberië. De schokgolf vernielde 80 miljoen bomen over een oppervlakte van 2150 vierkante kilometer.

De huidige asteroïde werd voor het eerst waargenomen door een telescoop in Chili en wordt sinds januari nauwlettend gevolgd door astronomen. Binnen enkele maanden zal hij uit het zicht verdwijnen naarmate hij verder van de aarde af beweegt. Wetenschappers zetten geavanceerde telescopen in om tot die tijd zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over zijn precieze baan.

Pas in 2028 zal 2024 YR4 opnieuw zichtbaar worden – en kunnen experts de dreiging opnieuw beoordelen.

Bron: Sky News