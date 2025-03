OM eist tot 14 jaar celstraf tegen verdachten uitbuiting 'Barbie'

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de rechtbank in Den Haag straffen tot veertien jaar cel geëist voor het seksueel uitbuiten van zes slachtoffers, onder wie voormalig reality-tv-ster Samantha de Jong, ook bekend als Barbie. Volgens justitie hebben vier van de vijf verdachten zich tussen 2021 en 2023 schuldig gemaakt aan onder meer dwingen tot prostitutie en mishandeling.

De hoogste strafeis van veertien jaar is voor Anthony J. uit Den Haag. Volgens het OM is J. als enige verdachte betrokken bij het uitbuiten van alle slachtoffers. Hij liet "een spoor van slachtoffers" achter in zijn zoektocht naar geld om zijn drugsverslaving mee te bekostigen. J. zou ook advertenties voor Barbie op sekssites hebben geplaatst.