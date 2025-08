Gamen heeft een verrassend effect op het IQ van kinderen

Dat gamen slecht is voor je brein, horen we al jaren. Maar een grootschalige studie zet daar nu kanttekeningen bij: kinderen die vaker gamen, worden er mogelijk zelfs slimmer van.

Wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Zweden volgden bijna 10.000 Amerikaanse kinderen van 9 en 10 jaar. Ze keken hoeveel tijd de kinderen dagelijks naar een schermpje tuurden: gemiddeld 2,5 uur naar tv of filmpjes, 1 uur voor gamen en 30 minuten op sociale media. Twee jaar later werden ruim 5.000 van hen opnieuw getest.

Wat bleek? Kinderen die vaker dan gemiddeld gameden, gingen er gemiddeld 2,5 IQ-punt méér op vooruit dan leeftijdsgenoten. En dan is al gecorrigeerd voor genetische aanleg en sociaaleconomische achtergrond – twee factoren die een enorme rol spelen in hoe kinderen zich cognitief ontwikkelen.

Tv en TikTok maken je niet dom, maar ook niet slimmer

Opvallend genoeg hadden tv-kijken en social media geen merkbare invloed op het IQ. Gamen lijkt dus een aparte plek in te nemen. De onderzoekers testten de kinderen op onder andere geheugen, flexibel denken en ruimtelijk inzicht. Precies de dingen die in sommige games flink op de proef worden gesteld.

Toch moeten we voorzichtig zijn met de conclusies. De onderzoekers keken alleen naar IQ, niet naar schoolprestaties, slaap, beweging of welzijn. En ze maakten geen onderscheid tussen soorten games: wat je brein leert van een strategiespel is natuurlijk iets anders dan van een simpel race- of schietspel.

Wat deze studie vooral laat zien, is dat schermtijd niet per definitie slecht is en dat gamen, mits met mate, zelfs voordelen kan hebben. Dus misschien hoef je je niet zo druk te maken als je kinderen weer eens veel te lang met een controller in hun hand zitten.