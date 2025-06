OM wil op korte termijn nog elf Maccabi-verdachten bestraffen

AMSTERDAM (ANP) - Nog negen verdachten wachten op een hoorzitting met een officier van justitie of een zitting bij de politierechter over hun rol bij het geweld rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv afgelopen november. Daarnaast staan twee minderjarigen op 3 juli terecht bij de kinderrechter voor openlijk geweld tegen een persoon in de omgeving van de Johan Cruijff ArenA, zegt het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

In veertien overige zaken moet het OM nog beslissen over vervolging. "In sommige zaken daarvan zijn we nog in afwachting van het dossier", zegt een woordvoerder van het OM in Amsterdam.

Tot nu toe zijn negen mannen veroordeeld. Een zaak is door de rechtbank aangehouden, daarvoor wordt een nieuwe zittingsdatum gepland. Het OM heeft verder twee zaken geseponeerd.

Een zaak tegen een Israëliër is nog in onderzoek. De man, die door de Israëlische politie is geïdentificeerd, zou volgens het OM met een riem op de voorruit van een taxi hebben geslagen. In dit onderzoek is een rechtshulpverzoek bij Israël ingediend.