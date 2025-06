Buitenlandse investeringen ontwikkelingslanden laagst sinds 2005

WASHINGTON (ANP) - Ontwikkelingslanden lukt het steeds minder om buitenlandse investeringen aan te trekken. Nieuw onderzoek van de Wereldbank wijst uit dat de stroom van directe buitenlandse investeringen naar deze landen - een belangrijke aanjager van economische groei en hogere levensstandaarden - is gedaald tot het laagste niveau sinds 2005. Dit komt volgens 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking door de toenemende handels- en investeringsbarrières.

In 2023, het laatste jaar waarover deze gegevens beschikbaar zijn, ontvingen opkomende economieën slechts 435 miljard dollar aan directe buitenlandse investeringen. Het gaat dus om gegevens die dateren van voor de huidige handelsoorlog, waar veel armere landen volgens de laatste economische ramingen eveneens onder gebukt gaan. Wereldwijd loopt deze vorm van investeringen de laatste jaren eveneens terug. Landen met hoge inkomens trokken bij elkaar ook maar 336 miljard dollar aan. Dat is zelfs het laagste niveau sinds 1996.

"Wat we zien is het resultaat van overheidsbeleid", stelt hoofdeconoom Indermit Gill van de Wereldbank. Het is volgens hem geen toeval dat de directe buitenlandse investeringen wegzakken op hetzelfde moment dat de overheidsschulden juist naar recordhoogtes gaan. Hij wijst erop dat nationale overheden de laatste jaren al druk bezig zijn geweest met het opwerpen van allerlei barrières voor investeringen en handel "terwijl ze deze juist doelbewust zouden moeten afbreken". "Ze zullen die slechte gewoonte moeten laten varen", voegt hij toe.

De Wereldbank publiceert de cijfers voorafgaand aan een nieuwe top in het Spaanse Sevilla. Daar komen eind deze maand en begin volgende maand vertegenwoordigers van overheden, internationale instellingen, maatschappelijke organisaties en de private sector bijeen. Ze gaan praten over hoe de financiering kan worden gemobiliseerd die nodig is om belangrijke ontwikkelingsdoelen te bereiken. Volgens de deskundigen van de Wereldbank is het daarbij essentieel om de buitenlandse investeringen weer aan te jagen. Geld uit het buitenland achten zij in een groot deel van de wereld essentieel voor bijvoorbeeld het creëren van banen en het mogelijk maken van duurzame groei.