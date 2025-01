OM zegt niets over samenwerking Sierra Leone om Bolle Jos

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie wil niets zeggen over wat wordt ondernomen om drugscrimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als 'Bolle Jos', naar Nederland te krijgen. De politie van Sierra Leone is bereid om samen te werken met de Nederlandse overheid en internationale politiediensten in de zaak, zo bleek zondag.

Over een eventuele samenwerking met het West-Afrikaanse land wil het OM maandag niets kwijt. Ook over wat verder wordt gedaan om de crimineel op te sporen gaat het OM nu niets vertellen, aldus een woordvoerder.

Vrijdag werd bekend dat het OM en de politie al een halfjaar wisten dat de voortvluchtige Leijdekkers in Sierra Leone verblijft. De 33-jarige Brabander is veroordeeld tot 24 jaar cel voor meerdere drugstransporten en het geven van een moordopdracht. Het OM heeft een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gever van de tip die leidt tot de aanhouding van Bolle Jos.